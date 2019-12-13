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В МИД Китая осудили заявления США о нарушениях Россией ДРСМД
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РИА Новости

В МИД Китая осудили заявления США о нарушениях Россией ДРСМД

11:09 13.12.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя испытания Пентагоном ранее запрещенный ракеты, назвала "неуклюжим представлением" заявления Вашингтона о нарушениях договора РСМД со стороны России и исходящей от Китая угрозе.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно. Он добавил, что работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
"Трюк США о нарушениях договора со стороны России и ракетной угрозе из Китая – не более чем неуклюжее представление для обмана других", - заявила Хуа Чуньин на брифинге.
Она подчеркнула, что истинная цель выхода США из договора – развязать себе руки, свободно развивать передовые ракетные технологии и стремиться к единоличному военному доминированию.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
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Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
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Марк ЭсперВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДХуа ЧуньинМинистерство обороны СШАМИД КНРКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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