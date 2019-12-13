В МИД Китая осудили заявления США о нарушениях Россией ДРСМД

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно. Он добавил, что работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.

"Трюк США о нарушениях договора со стороны России и ракетной угрозе из Китая – не более чем неуклюжее представление для обмана других", - заявила Хуа Чуньин на брифинге.