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Врио главы Приангарья Кобзев назвал первоочередную задачу
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РИА Новости

Врио главы Приангарья Кобзев назвал первоочередную задачу

11:06 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
 Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ИРКУТСК/КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Восстановление прав жителей территорий Приангарья, пострадавших от паводков, является первоочередной задачей, заявил в пятницу журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.
В четверг президент РФ подписал указ об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Врио губернатора назначен Игорь Кобзев. В пятницу полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил Кобзева депутатам регионального парламента.
"Главной своей задачей вижу на данном этапе восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения", - сказал Кобзев.
Он добавил, что это не умоляет актуальности решения всех остальных проблем региона.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула девять муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.
На приобретение жилья и капремонт жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей. В результате работы оценочных комиссий 6850 домов были признаны непригодными для жилья. В настоящее время семьям выдано на покупку жилья 4,5 тысячи сертификатов, 11 тысяч человек уже въехали в новые дома и квартиры, приобретенные на средства государства.
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