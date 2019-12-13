ГД приняла закон об усилении защиты прав участников амнистии капиталов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства.

Изменения вносятся в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ . Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.

Законопроект предлагает закрепить в качестве недопустимого доказательства в рамках уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе "амнистии капиталов", саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах, факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации и документах. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

Предполагается, что факт представления специальной декларации (а также сведения в ней или в прилагаемых документах) не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, предлагается установить прямой запрет на изъятие специальной декларации (а также прилагаемых к ней документов и сведений) при следственных действиях.

"Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках "амнистии капиталов", - пояснил Крашенинников.