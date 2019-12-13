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ГД приняла закон об усилении защиты прав участников амнистии капиталов
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РИА Новости

ГД приняла закон об усилении защиты прав участников амнистии капиталов

11:03 13.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного судопроизводства.
Изменения вносятся в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.
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ВС запретил использовать амнистию капиталов в административных делах
Законопроект предлагает закрепить в качестве недопустимого доказательства в рамках уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной декларации в ходе "амнистии капиталов", саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах, факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации и документах. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.
Предполагается, что факт представления специальной декларации (а также сведения в ней или в прилагаемых документах) не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Кроме того, предлагается установить прямой запрет на изъятие специальной декларации (а также прилагаемых к ней документов и сведений) при следственных действиях.
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"Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках "амнистии капиталов", - пояснил Крашенинников.
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году и предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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ЗаконодательствоГосдума РФРоссияЭкономика
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