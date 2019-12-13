Денис Седов: дороги — двигатель экономики Ленобласти

О ключевых итогах и важнейших событиях, произошедших в дорожной сфере Ленинградской области в уходящем году, а также о планах на 2020 год в интервью РИА Новости рассказал председатель регионального дорожного комитета Денис Седов.

- Денис Станиславович, какие ключевые задачи решали дорожники в уходящем году?

-"Три кита" дорожной отрасли — это содержание, ремонт и строительство. В этом году мы отремонтировали почти 180 километров дорог, часть из которых — в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Обновили асфальт на пути к Старой Ладоге, дорогах к Сосновому Бору, Выборгу, Копорью и Верево. Продолжили строительство развязки с КАДом в западном Мурино, начали возводить путепровод во Всеволожске, которого люди ждали 40 лет. Кроме того, мы продолжаем внедрять новые технологии: от асфальта повышенной прочности до BIM-технологий, когда в режиме реального времени создается информационная модель объекта строительства.

Мы понимаем, что область и Санкт-Петербург уже живут в рамках единой агломерации и поэтому уделяем много внимания перспективному проектированию дорожной сети. Здесь я говорю, прежде всего, о Всеволожском районе, дорожный каркас которого уже значительно перегружен, и Гатчине, где мы рассчитываем строить так называемый "Орловский обход".

- Финансирование дорожной отрасли – один из важнейших моментов. Сколько денег было вложено в дорожную сферу в этом году и сколько планируется вложить в следующем?

- И в этом году, и в 2020 объем дорожного фонда составляет порядка 11 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этого недостаточно и прорабатываем варианты увеличения финансирования. В прошлом году было заключено компенсационное соглашение с ООО "Газпром инвест", благодаря которому весной область получила один миллиард рублей на ремонт тех дорог, которые используются при строительстве газопроводов. Сейчас рассматриваем соглашение с "Северным потоком – 2", которое позволит отремонтировать трассы в Кингисеппском районе.

Настоящий бич для нас — участки дорог, расположенные близко к карьерам. Там постоянно идет движение большегрузов и логично, что покрытие на них не выдерживает. Опорная сеть дорог формировалась в 60-е годы прошлого века, когда нагрузка на ось была совсем другой. Чтобы компенсировать вред, "Ленавтодор" с этого года заключает соглашения о содержании дорог с предприятиями, которые открывают новые карьеры.

-Каковы наиболее важные объекты, которые область начала строить в этом году?

- Прежде всего, это развязка с путепроводом во Всеволожске, старт возведению которой был дан в марте. Объект важный и долгожданный, потому что сейчас люди по часу ждут на переезде, когда "Ласточка" проедет. Так как путепровод двухпутный, то приняли решение запускать движение, как только первая часть будет готова. Кроме того, стройка развязки в Мурино идет в графике, по контракту срок завершения работ — конец лета 2020 года. Также на федеральной экспертизе сейчас находятся два важных объекта — обход Мурино в створе Пискаревского проспекта и реконструкция Колтушского шоссе.

- Расскажите о планах на 2020 год?

- В следующем году мы планируем отремонтировать значительную часть дорог Всеволожского района, в том числе — Дорогу жизни и Токсовское шоссе. Начнем стройки больших мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, которых люди давно ждали. Планируем установить первые два поста автоматического весогабаритного контроля, так как из-за системы "Платон" на федеральных трассах фуры стали сворачивать на наши дороги. Ну и, конечно, планируем внедрять дальше новые технологии при ремонте, ставить светофоры, строить тротуары и освещение. Другими словами, каждая дорога должна быть не только удобной, но и безопасной.

- А как обстоят дела с дорожным развитием в районах новостроек — Мурино, Янино, Бугры, Кудрово и Сертолово? Что уже реализовано и что в планах?

- Повторяться по Мурино не буду. Что касается Бугров, то в этом году мы провели ремонт Шоссейной улицы, которая соединяет Бугры и проспект Культуры. Ранее был расширен перекресток Шоссейной и безымянной дороги в Мурино, чтобы поток машин в Санкт-Петербург не мешал тем, кто поворачивает. Янино облегчит жизнь реконструкция Колтушского шоссе, проект которой проходит сейчас федеральную экспертизу. Проект важный и масштабный, поэтому область запросила федерального софинансирования стройки.

Для Кудрово сейчас готовится предпроект развязки с Мурманским шоссе. Дорога должна соединить Центральную улицу с федеральной трассой "Кола", обеспечив еще один выезд из молодого города. В Сертолово прорабатываем варианты дальнейшего расширения Выборгского шоссе, первый этап был выполнен в 2016 году. Иными словами, для активно развивающихся территорий сегодня делается очень многое, но не надо забывать, что территория Ленинградской области много больше, чем Мурино, Янино, Бугры, Кудрово и Сертолово вместе взятые. Развитие дорог, в свою очередь, является залогом сильной экономики региона.

- Что можете сказать насчет развития муниципальных дорог внутри Ленобласти? Насколько сложно идет процесс и какие проблемы сейчас актуальны?

-На следующий год дорожный фонд выделяет муниципалам порядка одного миллиарда рублей на ремонт, стройку и реконструкцию местных улиц и дорог. Субсидии даются администрациям на основании заявок и зависят от протяженности дорог. За последние три года такой помощи сделаны 457 километров муниципальных дорог.