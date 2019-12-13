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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-12-13T11:11+0300
https://ria.ru/20191213/1562344034.html
"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/49/1562344984_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_f0bf43f3dda72a901aa71905bde2f165.jpg
РИА Новости

"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма

11:00 13.12.2019 (обновлено: 11:11 13.12.2019)
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Посмотрим
"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма
11:00
"Настолько плохо, что хорошо", - а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актёров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б – худшие в своём роде! Или всё-таки лучшие? Пять очевидно провальных фильмов, от которых невозможно оторваться.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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