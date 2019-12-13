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В ОНФ отрицательно оценили возвращение курилок в аэропорты
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РИА Новости

В ОНФ отрицательно оценили возвращение курилок в аэропорты

10:47 13.12.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневКурительная комната в терминале аэропорта "Внуково"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Возврат курилок в аэропорты - это шаг назад, одобрение этой инициативы может привести к разрешению курения в кафе и ресторанах, а этого нельзя допустить, считает эксперт ОНФ, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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Однако Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.
"Это шаг назад. Здесь нужно не отступать, а наступать", - прокомментировал принятие инициативы Стародубов.
Он не исключил, что после аэропортов это "отступление" может продолжиться и распространиться на кафе, рестораны и различные места отдыха, где захотят открыть курительные комнаты.
Стародубов уверен, что жесткая политика государства в отношении потребления табака привела к позитивной динамике снижения числа курящих людей. Особенно виден прогресс среди мужчин, подчеркнул он.
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Общероссийский народный фронтСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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