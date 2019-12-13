В ОНФ отрицательно оценили возвращение курилок в аэропорты

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Возврат курилок в аэропорты - это шаг назад, одобрение этой инициативы может привести к разрешению курения в кафе и ресторанах, а этого нельзя допустить, считает эксперт ОНФ, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Возврат курилок в аэропорты - это шаг назад, одобрение этой инициативы может привести к разрешению курения в кафе и ресторанах, а этого нельзя допустить, считает эксперт ОНФ, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Однако Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.

"Это шаг назад. Здесь нужно не отступать, а наступать", - прокомментировал принятие инициативы Стародубов.

Он не исключил, что после аэропортов это "отступление" может продолжиться и распространиться на кафе, рестораны и различные места отдыха, где захотят открыть курительные комнаты.