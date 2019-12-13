На Ставрополье перевернулась маршрутка

ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали на Ставрополье в результате ДТП с маршрутным такси, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
"Утром поступило сообщение о том, что на 2-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск произошло опрокидывание маршрутного такси "Газель", следовавшего по маршруту станица Георгиевская - город Георгиевск. В автомобиле находилось 10 человек, один из них - ребенок", - отметили в ведомстве.
В результате опрокидывания автомобиля пять человек, в том числе один ребенок, доставлены в больницу.
"В результате осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Назначено амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 23 человека и 8 единиц техники, отметили в главке.
В свою очередь, управление ГИБДД по региону сообщило, что в Георгиевскую районную больницу были доставлены шесть пассажиров, из которых двоим все же понадобилась госпитализация.
В ведомстве рассказали и о предварительной версии причин произошедшего. "По предварительной версии, водитель автомобиля "ГАЗель" выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.