На Ставрополье перевернулась маршрутка

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю ДТП на автодороге Георгиевск - Новопавловск в Ставропольском крае. 13 декабря 2019

ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали на Пять человек пострадали на Ставрополье в результате ДТП с маршрутным такси, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Утром поступило сообщение о том, что на 2-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск произошло опрокидывание маршрутного такси "Газель", следовавшего по маршруту станица Георгиевская - город Георгиевск. В автомобиле находилось 10 человек, один из них - ребенок", - отметили в ведомстве.

В результате опрокидывания автомобиля пять человек, в том числе один ребенок, доставлены в больницу.

"В результате осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Назначено амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 23 человека и 8 единиц техники, отметили в главке.

В свою очередь, управление ГИБДД по региону сообщило, что в Георгиевскую районную больницу были доставлены шесть пассажиров, из которых двоим все же понадобилась госпитализация.