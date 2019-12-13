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На Ставрополье перевернулась маршрутка
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РИА Новости

На Ставрополье перевернулась маршрутка

10:46 13.12.2019 (обновлено: 12:29 13.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю ДТП на автодороге Георгиевск - Новопавловск в Ставропольском крае. 13 декабря 2019
ДТП на автодороге Георгиевск - Новопавловск в Ставропольском крае. 13 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
ДТП на автодороге Георгиевск - Новопавловск в Ставропольском крае. 13 декабря 2019
ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали на Ставрополье в результате ДТП с маршрутным такси, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
"Утром поступило сообщение о том, что на 2-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск произошло опрокидывание маршрутного такси "Газель", следовавшего по маршруту станица Георгиевская - город Георгиевск. В автомобиле находилось 10 человек, один из них - ребенок", - отметили в ведомстве.
В результате опрокидывания автомобиля пять человек, в том числе один ребенок, доставлены в больницу.
"В результате осмотра пострадавшие от госпитализации отказались. Назначено амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 23 человека и 8 единиц техники, отметили в главке.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В свою очередь, управление ГИБДД по региону сообщило, что в Георгиевскую районную больницу были доставлены шесть пассажиров, из которых двоим все же понадобилась госпитализация.
В ведомстве рассказали и о предварительной версии причин произошедшего. "По предварительной версии, водитель автомобиля "ГАЗель" выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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