Зеленскому не стоит говорить про "наш Крым", заявили на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от формулировки "вернуть наш Крым", так как невозможно вернуть то, что тебе изначально не принадлежало, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если "вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут".
"Непонятна формулировка "вернуть наш Крым". Невозможно вернуть то, что тебе изначально не принадлежало. Крым никогда не вернется - это аксиома. Вообще Зеленский мог бы приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Он узнал бы о себе очень много нового, и я думаю, что такие глупые формулировки мы бы встречали намного реже", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, складывается ощущение, что Зеленский играет в стратегию на компьютере и в выдуманном мире все возвращает.
"Лучше бы он занимался внутренними проблемами, которых у Украины накопилось очень много, и начал с того, чтобы утихомирил кучку националистов, которые ни во что не ставят действующего президента", - подчеркнула Гридчина.