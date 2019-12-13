Зеленскому не стоит говорить про "наш Крым", заявили на полуострове

"Непонятна формулировка "вернуть наш Крым". Невозможно вернуть то, что тебе изначально не принадлежало. Крым никогда не вернется - это аксиома. Вообще Зеленский мог бы приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Он узнал бы о себе очень много нового, и я думаю, что такие глупые формулировки мы бы встречали намного реже", - сказала РИА Новости Гридчина.