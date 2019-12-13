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В Благовещенске полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода
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РИА Новости

В Благовещенске полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода

10:40 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля, сбил пешехода в Благовещенске, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и, по предварительным данным, был пьян, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
"Произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Водитель служебного автомобиля совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся транспортом. Пешеход, по предварительным данным, был нетрезв", - сообщили РИА Новости в УМВД.
Пешехода доставили в больницу, по факту инцидента УМВД проводит служебную проверку.
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