В Благовещенске полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода

"Произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Водитель служебного автомобиля совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся транспортом. Пешеход, по предварительным данным, был нетрезв", - сообщили РИА Новости в УМВД.