В Благовещенске полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля, сбил пешехода в Благовещенске, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и, по предварительным данным, был пьян, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
"Произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Водитель служебного автомобиля совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся транспортом. Пешеход, по предварительным данным, был нетрезв", - сообщили РИА Новости в УМВД.
Пешехода доставили в больницу, по факту инцидента УМВД проводит служебную проверку.
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