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Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям
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РИА Новости

Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

10:39 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
 Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
В четверг президент РФ подписал указ об отставке губернатор Иркутской области Сергея Левченко. Врио губернатора назначен Игорь Кобзев.
"Хочу представить вам Игоря Ивановича. Указом президента РФ он назначен врио губернатора региона. Я хочу вас призвать к тому, чтобы мы все оказали ему помощь и поддержку", - сказал Меняйло.
Он зачитал биографию Игоря Кобзева. Первая задача, которую обозначил полпред, сделать работу по ликвидации последствий паводка в регионе более результативной.
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