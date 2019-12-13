Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
В четверг президент РФ подписал указ об отставке губернатор Иркутской области Сергея Левченко. Врио губернатора назначен Игорь Кобзев.
"Хочу представить вам Игоря Ивановича. Указом президента РФ он назначен врио губернатора региона. Я хочу вас призвать к тому, чтобы мы все оказали ему помощь и поддержку", - сказал Меняйло.
Он зачитал биографию Игоря Кобзева. Первая задача, которую обозначил полпред, сделать работу по ликвидации последствий паводка в регионе более результативной.
Вчера, 18:43Биография Игоря Кобзева