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В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

10:34 13.12.2019 (обновлено: 11:01 13.12.2019)
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Заявления главы Пентагона Марка Эспера подтверждают, что США начали готовиться к испытаниям ракет, запрещенных договором РСМД, задолго до официального выхода из него, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее Эспер заявил, что первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной договором РСМД, прошло успешно. Он добавил, что работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
"Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе договора РСМД, Пентагон уже провел два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД", - заявила Хуа Чуньин на брифинге.
Андрей Красов
10:34
В Госдуме прокомментировали испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
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Министерство обороны СШАМИД КНРСШАВ мире
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