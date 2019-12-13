В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

"Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе договора РСМД, Пентагон уже провел два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД", - заявила Хуа Чуньин на брифинге.