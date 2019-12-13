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В Госдуме прокомментировали испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

10:34 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Красов
Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Успешные испытания баллистической ракеты, на создание прототипа которой ушло 9 месяцев, подтверждает, что США нарушали положения ДРСМД, за этот срок создать ракету невозможно; Россия ещё раз призывает США к выполнению договора, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно. Он добавил, что работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
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"На этом Вашингтон не остановится". Военный политолог о выходе США из ДРСМДМинистр обороны РФ Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода Вашингтона из ДРСМД. Действия США не зависят от того, кто возглавляет руководство этой страны, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
"Это ещё раз показывает, что американцы лукавят, когда обвиняют Россию в невыполнении. Они сами подтвердили прямо, что не выполняли действие этого договора. Нельзя ракету с нуля создать за 9 месяцев и испытывать. Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не 9 месяцев", - сказал Красов РИА Новости.
"Российская Федерация призывает ещё раз вернуться американскую сторону к соблюдению, к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что если Евросоюз действительно озабочен безопасностью в Европе, то они откажутся от размещения подобного типа ракет.
Кроме того, напомнил Красов, действие договора приостановлено, поэтому России сейчас ничего не мешает также создавать и испытывать ракеты подобного класса.
Глава Пентагона Марк Эспер
08:55Сказано в эфире
"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракетыПентагон провел испытание ракеты, запрещенной ранее договором о РСМД. Военный политолог Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что разрабатывать эту ракету должны были еще во время действия договора.
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Марк ЭсперВыход США из договора о РСМДАндрей КрасовГосдума РФЕвросоюзРоссияСШАВ мире
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