В Госдуме прокомментировали испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

"Это ещё раз показывает, что американцы лукавят, когда обвиняют Россию в невыполнении. Они сами подтвердили прямо, что не выполняли действие этого договора. Нельзя ракету с нуля создать за 9 месяцев и испытывать. Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не 9 месяцев", - сказал Красов РИА Новости.