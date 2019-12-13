Украинские силовики заминировали дорогу в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики заминировали дорогу общественного пользования в районе участка разведения сил и средств в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наша разведка продолжает фиксировать минирование дорог общего пользования вблизи участка разведения сил и средств №3. Так, по имеющейся у нас информации, в двух метрах от дороги между Богдановкой и Викторовкой установлена противотанковая мина. Мы не исключаем, что данное минное заграждение является управляемым и может быть использовано для провокаций в отношении международных наблюдателей", - заявил представитель ведомства.
В управлении Народной милиции ДНР добавили, что украинские силовики продолжают инженерные работы путем подрыва окопных зарядов вблизи участка разведения у населенного пункта Петровское.
"По имеющимся у нас данным, использование инженерных боеприпасов обусловлено достижением двух целей – устройство новых окопов, а также обвинение Народной милиции в ведении огня по территории, подконтрольной Украине, – боеприпасы намеренно подрываются во время присутствия поблизости сотрудников миссии (ОБСЕ - ред.)", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Кроме того, как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные разведки, отмечено прибытие в район отвода сил шести бронированных машин из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских силовиков. Данная техника была размещена в подконтрольном Киеву населенном пункте Богдановка.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ. Шестого декабря об окончании процесса заявили украинские силовики.