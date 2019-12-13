Украинские силовики заминировали дорогу в Донбассе, заявили в ДНР

"Наша разведка продолжает фиксировать минирование дорог общего пользования вблизи участка разведения сил и средств №3. Так, по имеющейся у нас информации, в двух метрах от дороги между Богдановкой и Викторовкой установлена противотанковая мина. Мы не исключаем, что данное минное заграждение является управляемым и может быть использовано для провокаций в отношении международных наблюдателей", - заявил представитель ведомства.