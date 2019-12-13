В МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми

"Это глупо. Конечно, мы не хотим покидать Европейский Союз. Мы заинтересованы в сильном ЕС. И мы думаем, что сильный Европейский Союз должен быть основан на сильных государствах-его участниках. И чтобы сделать ЕС снова сильным, вы участвуем в дебатах, посвященных будущему ЕС", - сказал глава МИД Венгрии журналистам.