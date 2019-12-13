В МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "глупыми" разговоры о том, что Венгрия может покинуть Европейский Союз.
Ранее датский Saxo Bank в своих прогнозах, которые он сам называет "шокирующими", заявил, что Венгрия может покинуть Евросоюз до конца 2020 года из-за разногласий с властями объединения по вопросу отношения к основополагающим ценностям.
"Это глупо. Конечно, мы не хотим покидать Европейский Союз. Мы заинтересованы в сильном ЕС. И мы думаем, что сильный Европейский Союз должен быть основан на сильных государствах-его участниках. И чтобы сделать ЕС снова сильным, вы участвуем в дебатах, посвященных будущему ЕС", - сказал глава МИД Венгрии журналистам.
Он добавил, что Венгрия будет делать все, что от нее зависит, чтобы ЕС был сильным.
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