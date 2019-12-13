Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Это значит, что по итогам 2019 года она станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.
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Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
Смертность в стране также снижается: число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.