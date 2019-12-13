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Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
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РИА Новости

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

10:32 13.12.2019 (обновлено: 11:54 13.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛюди гуляют по набережной
Люди гуляют по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Это значит, что по итогам 2019 года она станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.
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Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
Смертность в стране также снижается: число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.
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Для улучшения демографии нужен "взрыв сознания"? В России четвертый год к ряду – растущий демографический спад. К таким выводам пришла Счетная палата. Это ставит под сомнение выполнение первого пункта майского указа Владимира Путина, связанного с устойчивым ростом населения.
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Устали люди выживать.
13 декабря, 10:59
Денис В
213117211
Что на это ответит госпожа Сворцова!? Вернее, каким рекордом побьет Минздрав Ростат!? Ведь эта информации кардинально отличается от оптимистического настроения министра...
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Дмитрий
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