Объединение пассажиров выступило против создания курилок в поездах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров категорически против организации курительных комнат в поездах, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя RT принятие Госдумой закона, который возвращает курилки в здания аэропортов, предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.

"Общероссийское объединение пассажиров выступает категорически против курительных комнат в поездах. Технически создать условия для комфорта одних пассажиров и оградить некурящих не представляется возможным", - сообщил Зотов в пятницу, комментируя соответствующую идею.

Более того, продолжил глава Общероссийского объединения пассажиров, в самолетах по-прежнему нельзя курить, и поезда должны придерживаться подобных мер. "Для курящих пассажиров стоит создавать условия для курения на станциях остановки или отправления, но не в вагоне поезда, в котором могут ехать дети и женщины. В борьбе с курением нужно находить баланс, но не создавать условия для пассивного курения", - отметил Зотов.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.