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Объединение пассажиров выступило против создания курилок в поездах
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РИА Новости

Объединение пассажиров выступило против создания курилок в поездах

10:28 13.12.2019 (обновлено: 12:22 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров категорически против организации курительных комнат в поездах, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя RT принятие Госдумой закона, который возвращает курилки в здания аэропортов, предложила создать специальные места для курения в поездах дальнего следования.
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"Общероссийское объединение пассажиров выступает категорически против курительных комнат в поездах. Технически создать условия для комфорта одних пассажиров и оградить некурящих не представляется возможным", - сообщил Зотов в пятницу, комментируя соответствующую идею.
Более того, продолжил глава Общероссийского объединения пассажиров, в самолетах по-прежнему нельзя курить, и поезда должны придерживаться подобных мер. "Для курящих пассажиров стоит создавать условия для курения на станциях остановки или отправления, но не в вагоне поезда, в котором могут ехать дети и женщины. В борьбе с курением нужно находить баланс, но не создавать условия для пассивного курения", - отметил Зотов.
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Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Однако Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации и финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.
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