В Нижнем Новгороде завели дело за "истязание соседей" конским ржанием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в течение двух лет изводивший соседей громко включаемой записью конского ржания и топота, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома на улице Березовской вынуждены на протяжении всего дня слушать оглушительные звуки конского ржания, запись которого включает один из соседей. Как рассказал журналистам сам любитель лошадей, таким образом он мстит соседям сверху за то, что они громко топают по утрам. При этом от звуковой атаки страдает весь подъезд.
Соседи неоднократно обращались с жалобами в полицию. За нарушение общественного порядка суд назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей, который мужчина не оплачивал, рассказали в региональном управлении МВД.
"В результате неоднократных обращений в отношении нижегородца, истязавшего жителей звуками ржания лошади, было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). 46-летний обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Ведется следствие", - заявили в пресс-службе.