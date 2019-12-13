Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки

"Первая операция у Каабака М.М. по трупной трансплантологии начнётся сегодня, 13 декабря",- говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).