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2019-12-13T10:18+0300
https://ria.ru/20191213/1562342794.html
В кабмине ФРГ рассказали об интересе к "Русским сезонам" в Германии
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РИА Новости

В кабмине ФРГ рассказали об интересе к "Русским сезонам" в Германии

10:18 13.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / AG Gymnasium Melle / Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе
Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Дирк Визе
CC BY-SA 4.0 / AG Gymnasium Melle /
Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Международный фестиваль "Русские сезоны", который прошел в Германии в 2019 году, был встречен с большим интересом, в ФРГ рассчитывают на продолжение знакомства с богатой российской культурой, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе.
"Русские сезоны" подарили немецкой публике множество самых разных культурных событий - от музыки до театра и циркового искусства. Русская культура встречена с большим интересом в Германии, Россия воспринимается здесь как страна с богатой культурой. Поэтому мне особенно приятно, что "Русские сезоны" принесли культурные мероприятия в многочисленные малые и средние города Германии", - заявил Визе.
Как сообщил ранее министр культуры РФ Владимир Мединский, в рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ. В ответ немецкая сторона готовит проведение Года Германии в России в 2020-2021 годах, заявили в МИД ФРГ.
По словам Визе, в Германии "очень приветствовали проведение (фестиваля) здесь". Он добавил, что "был бы рад, если бы богатая русская культура продолжала преподноситься немцам в виде симпатичных мероприятий - даже после "Русских сезонов", которые завершились в прошлые выходные".
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КультураГерманияРоссия
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