В кабмине ФРГ рассказали об интересе к "Русским сезонам" в Германии

"Русские сезоны" подарили немецкой публике множество самых разных культурных событий - от музыки до театра и циркового искусства. Русская культура встречена с большим интересом в Германии, Россия воспринимается здесь как страна с богатой культурой. Поэтому мне особенно приятно, что "Русские сезоны" принесли культурные мероприятия в многочисленные малые и средние города Германии", - заявил Визе.

Как сообщил ранее министр культуры РФ Владимир Мединский, в рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ. В ответ немецкая сторона готовит проведение Года Германии в России в 2020-2021 годах, заявили в МИД ФРГ.

По словам Визе, в Германии "очень приветствовали проведение (фестиваля) здесь". Он добавил, что "был бы рад, если бы богатая русская культура продолжала преподноситься немцам в виде симпатичных мероприятий - даже после "Русских сезонов", которые завершились в прошлые выходные".