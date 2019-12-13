Дирк Визе: разногласия между Россией и ФРГ – только политические

В начале декабря в Гамбурге состоялось официальное закрытие международного фестиваля "Русские сезоны" в Германии. Как сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский , в рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ. До начала 2020 года в Германии под эгидой "Русских сезонов" пройдут еще несколько мероприятий. В ответ немецкая сторона готовит проведение Года Германии в России в 2020-2021 годах, заявили в МИД ФРГ. Насколько велик в Германии интерес к культурному, научному и экономическому сотрудничеству с Россией, есть ли необходимость в политической поддержке форума "Петербургский диалог", когда будет восстановлено полноценное партнерство между двумя странами – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе.

— Господин Визе, как вы оцениваете сегодняшний уровень и перспективы межобщественного сотрудничества с Россией, чего вы ожидаете в этом направлении от Года Германии в России в 2020-2021 годах? Известно ли вам, кто примет участие с немецкой стороны в открытии Года Германии в России?

— Отношения между немецким и российским обществами тесные и доверительные. Для сотрудничества гражданских обществ, в том числе и с Россией, бундестаг только в конце ноября вновь увеличил средства — для встреч, обмена и совместных проектов теперь предоставлено 20 миллионов евро. Как видите, тема важна для нас. Год Германии в России откроется в Москве в августе 2020 года и продлится до лета 2021 года. Инициатива реализуется совместно министерством иностранных дел ФРГ и Гете-институтом, а также многочисленными местными партнерами. Цель — показать особые отношения между немцами и русскими и сделать Германию более заметной для россиян. Мы также хотим укрепить диалог между нашими гражданскими обществами. В дополнение к крупным выставкам запланированы многочисленные встречи по немецкому языку, науке, культуре, устойчивому развитию и бизнесу, молодежные конференции и мероприятия для выпускников. Планируется, что в открытии Года Германии в Москве примут участие высокие представители с немецкой стороны. Мы рады отпраздновать это событие вместе с нашими российскими партнерами.

— Вы считаете, в Германии в настоящее время есть интерес дальше развивать научное, культурное, а также экономическое сотрудничество с Россией? Что стало, с вашей точки зрения, важнейшими проектами в этой сфере за последний год?

— Сотрудничество между Германией и Россией в области науки, культуры и экономики традиционно хорошее. Интерес к еще более тесному сотрудничеству в этих областях велик в Германии. Можно назвать лишь несколько выдающихся пунктов: Германия является вторым по важности торговым партнером России; в начале декабря в Москве отметили окончание первой половины Немецко-российского года научно-образовательных партнерств 2018-2020. В декабре 2018 года мы подписали амбициозную "Германо-российскую дорожную карту сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций". И как раз сейчас проходят "Русские сезоны", которые представляют русскую культуру по всей Германии. Кстати, лично я с нетерпением жду 4-7 июня 2020 года. Тогда в моем родном городе Брилон пройдут 40-е Международные Ганзейские дни, в которых примут участие в том числе и многие представители российских ганзейских городов.

— В 2019 году в Германии прошел международный фестиваль "Русские сезоны". Интересны ли такие мероприятия для немецкой публики? Каким образом эта работа должна быть продолжена?

— "Русские сезоны" подарили немецкой публике множество самых разных культурных событий — от музыки до театра и циркового искусства. Русская культура встречена с большим интересом в Германии, Россия воспринимается здесь как страна с богатой культурой, поэтому мне особенно приятно, что "Русские сезоны" принесли культурные мероприятия в многочисленные малые и средние города Германии. Череда фестивалей была инициирована правительством России. Мы очень приветствовали проведение (фестиваля) здесь, в Германии, и, конечно, я был бы рад, если бы богатая русская культура продолжала преподноситься немцам в виде симпатичных мероприятий даже после "Русских сезонов", которые завершились в прошлые выходные.

— Насколько важно, с вашей точки зрения, поддерживать научный обмен между обеими странами?

— Обмен в области исследований и науки между Германией и Россией интенсивный и хороший. Германия сегодня является зарубежным направлением номер один для российских студентов, в 2018 году более 14 тысяч из них учились в Германии. Конечно, важно, чтобы следующее немецко-российское поколение ученых также имело возможность обмениваться идеями, и это является одной из целей вышеупомянутой дорожной карты в области науки и исследований. К сожалению, в последнее время появились новости, которые привели к некоторой неопределенности среди исследователей: немецкие научные организации обеспокоены тем, что внутренний указ министерства науки и высшего образования России, о котором стало известно в августе 2019 года, с рекомендациями по работе с зарубежными научными контактами может привести к ограничениям в академическом обмене. Я рад, что представители российского правительства в последние дни сигнализировали о том, что формальные препятствия для сотрудничества должны быть устранены. Возможность межграничных и небюрократических контактов имеет решающее значение особенно для науки.

— В Берлине прошли заседания рабочих групп форума "Петербургский диалог". Насколько продуктивной была, по вашей оценке, работа форума в уходящем году? Должна ли эта работа получить политическую поддержку? Примут ли вновь участие представители обоих правительств в "Петербургском диалоге" в 2020 году?

— На прошедшем в Бонне этим летом "Петербургском диалоге" атмосфера была весьма конструктивной. Конечно, хорошим и важным сигналом стало то, что министры иностранных дел наших обеих стран Хайко Маас и Сергей Лавров выступили с речами на открытии. Я был бы рад, если бы это получилось снова и в следующем году. Рабочая группа "Гражданское общество", которую я координирую вместе с моим российским коллегой Михаилом Федоровым , в этом году работала очень продуктивно. Важным результатом стал визовый меморандум, который рабочая группа приняла в июле. В этом меморандуме изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией, в качестве долгосрочной цели сформулировано обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет. В конце ноября мы вновь встретились в Берлине в составе рабочей группы и обсудили тему "Методы гражданского общества в борьбе с насилием и в его предотвращении". Я действительно очень доволен и горд, что мы многое сделали в этом году.

— Стратегическое партнерство с Россией, общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока — это видение еще имеет значение для Берлина? Есть ли возможность возобновить нормальные и партнерские отношения между Россией и Германией?