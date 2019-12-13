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В Госдуме предостерегли от изменения Минских соглашений
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РИА Новости

В Госдуме предостерегли от изменения Минских соглашений

10:13 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пересмотр Минских соглашений уничтожит саму суть договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за изменение некоторых пунктов Минских соглашений, в частности о контроле над границей.
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По мнению Бальбека, соблюдение международных договоров - это принцип любого состоявшегося государства, показатель стабильности политического курса и авторитета власти, а "любые метания в стиле "это не мы подписывали" - это подрыв доверия к стране и, будем говорить прямо, опасный политический путь".
"Поэтому переписывание Минских соглашений под мнение команды Зеленского уничтожит саму суть договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе. Это уже будет не международный документ, а чье-то личное сочинение в угоду самому себе", - заявил депутат РИА Новости.
Он привел в пример, как Российская Федерация в качестве правопреемника Советского Союза выплатила все долги СССР, не требуя каких-то компенсаций у других бывших советских республик, "в том числе и с Украины".
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Бальбек добавил, что подрыв доверия к государственной власти означает, что никто не будет подписывать с ней серьезных международных документов, так как нет гарантий, что подписанное будет исполнено. "Семь пятниц на неделе - это тупиковый путь политической эволюции", - заключил депутат.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Париже говорил, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять все.
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Минские соглашенияРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымВ мире
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