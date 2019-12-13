В Госдуме предостерегли от изменения Минских соглашений

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пересмотр Минских соглашений уничтожит саму суть договоренностей по прекращению конфликта в Пересмотр Минских соглашений уничтожит саму суть договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе , заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за изменение некоторых пунктов Минских соглашений, в частности о контроле над границей.

По мнению Бальбека, соблюдение международных договоров - это принцип любого состоявшегося государства, показатель стабильности политического курса и авторитета власти, а "любые метания в стиле "это не мы подписывали" - это подрыв доверия к стране и, будем говорить прямо, опасный политический путь".

"Поэтому переписывание Минских соглашений под мнение команды Зеленского уничтожит саму суть договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе. Это уже будет не международный документ, а чье-то личное сочинение в угоду самому себе", - заявил депутат РИА Новости.

Он привел в пример, как Российская Федерация в качестве правопреемника Советского Союза выплатила все долги СССР, не требуя каких-то компенсаций у других бывших советских республик, "в том числе и с Украины".

Бальбек добавил, что подрыв доверия к государственной власти означает, что никто не будет подписывать с ней серьезных международных документов, так как нет гарантий, что подписанное будет исполнено. "Семь пятниц на неделе - это тупиковый путь политической эволюции", - заключил депутат.