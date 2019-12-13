Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки губернатора

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Выборы нового губернатора области пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.