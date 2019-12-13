Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки губернатора

ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Правительство Еврейской автономной области в пятницу сложило полномочия в связи с отставкой губернатора Александра Левинталя, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Выборы нового губернатора области пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
"Правительство Еврейской автономной области в полном составе сегодня сложило с себя полномочия в связи с отставкой прежнего главы региона", - сказал собеседник агентства.