На Урале полиция проверит сообщение о скорой, которая сбила человека

ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку по информации о поступившем в медицинское учреждение мужчине в Магнитогорске, получившем травмы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, сообщается, что вечером 12 декабря водителем скорой помощи был "совершен наезд на мужчину по адресу улица Калмыкова, 4", после чего водитель уехал с места происшествия.
"Из медицинского учреждения ночью 13 декабря в полицию поступило сообщение о поступившем мужчине с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, происшествие случилось в Магнитогорске, мужчина был доставлен от дома №4 по улице Калмыкова.
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