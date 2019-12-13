Мошенницу, обманувшую бизнесменов в Югре, нашли по татуировке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Татуировка на плече выдала женщину, которую более двух лет разыскивали из-за обмана предпринимателей в Татуировка на плече выдала женщину, которую более двух лет разыскивали из-за обмана предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе на 3 миллиона рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД

Ведомство уточняет, что летом 2017 года в полицию города Урай обратились шестеро предпринимателей, пострадавших от действий женщины, которая торговала рыбой на местном рынке. Бизнесмены рассказали правоохранителям, что она предложила им поставку оптовой партии лососевых по привлекательной цене. Согласившись, они внесли стопроцентную предоплату, однако женщина под разными предлогами откладывала поставку товара, брала у них деньги в долг, а затем и вовсе уехала из города.

"В результате противоправных действий женщины предприниматели лишились в общей сумме более 3 миллионов рублей. Оперативники выяснили, что злоумышленница проживала в Урае под вымышленным именем. Личность удалось установить благодаря особой примете: на плече у женщины имелась татуировка", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, подозреваемая - 50-летняя уроженка Ставропольского края, она ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение девяти схожих преступлений. В 2010 году женщина вышла из колонии, отбыв наказание. После заявлений предпринимателей из Урая местные полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и объявили ее в федеральный розыск. Найти женщину удалось в декабре в Черкесске, где она скрывалась все это время.