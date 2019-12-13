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2019-12-13T12:07+0300
https://ria.ru/20191213/1562342361.html
Мединский рассказал, почему не может вести телеграм-канал
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РИА Новости

Мединский рассказал, почему не может вести телеграм-канал

10:03 13.12.2019 (обновлено: 12:07 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что не ведет телеграм-канал, поскольку на это у него нет времени, но если бы начал писать в сети, то только публично.
"У меня времени нет. Если вел, вел бы публично, потому что в этих телеграм-каналах одна проблема - их анонимность. Обычно, чем больше анонимности, тем более безапелляционна, предвзята и необъективна критическая позиция. Не надо же отвечать за слова", - сказал министр, отвечая на вопрос агентства, хотел бы он завести личный телеграм-канал.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".
Читайте полный текст интервью с Владимиром Мединским>>
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