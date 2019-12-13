Мединский рассказал, почему не может вести телеграм-канал

"У меня времени нет. Если вел, вел бы публично, потому что в этих телеграм-каналах одна проблема - их анонимность. Обычно, чем больше анонимности, тем более безапелляционна, предвзята и необъективна критическая позиция. Не надо же отвечать за слова", - сказал министр, отвечая на вопрос агентства, хотел бы он завести личный телеграм-канал.