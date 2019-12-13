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2019-12-13T12:07+0300
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Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки
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РИА Новости

Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки

10:02 13.12.2019 (обновлено: 12:07 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр культуры РФ Владимир Мединский . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Практику использования возрастных маркировок для произведений искусства нужно упростить, поскольку сейчас реализация закона напоминает профанацию; особенно анекдотично цензы смотрятся на книгах, такие мнение в интервью РИА Новости выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+. Текст законопроекта был переработан депутатами ещё до первого чтения с учётом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).
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"У нас как раз по законодательству масса возрастных цензов: 0+, 6+, 12+… На мой взгляд, это избыточное регулирование, и мы с 2013 года пытаемся унифицировать систему возрастных цензов, сделать эту практику более простой, понятной и более контролируемой. Сейчас на фильмах чего только не пишут. Это, конечно, носит формат некой рекомендации, но вы зайдите на любой фильм 16+ в воскресенье, там есть утренние сеансы и масса детей в зале, и в чем смысл? Поэтому считаю, что цензов должно быть меньше, в СССР было "Детям до 16", но купить билет было нельзя. Сейчас цензов много, а никто не смотрит. Их должно быть меньше, вне всякого сомнения, особенно они анекдотично выглядят на книгах", - сказал Мединский.
Он отметил, что реализация закона стала напоминать профанацию, следить за его соблюдением необходимо строже. "Если фильм 18+ неожиданно показывается всему классу в кинотеатре, тогда с этим кинотеатром нужно будет поговорить", - пояснил министр.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Мединским>>
Книги
12 ноября, 11:47Культура
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КультураГосдума РФВладимир МединскийМоскваРоссияСССРОбщество
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