Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Практику использования возрастных маркировок для произведений искусства нужно упростить, поскольку сейчас реализация закона напоминает профанацию; особенно анекдотично цензы смотрятся на книгах, такие мнение в интервью РИА Новости выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+. Текст законопроекта был переработан депутатами ещё до первого чтения с учётом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).
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"У нас как раз по законодательству масса возрастных цензов: 0+, 6+, 12+… На мой взгляд, это избыточное регулирование, и мы с 2013 года пытаемся унифицировать систему возрастных цензов, сделать эту практику более простой, понятной и более контролируемой. Сейчас на фильмах чего только не пишут. Это, конечно, носит формат некой рекомендации, но вы зайдите на любой фильм 16+ в воскресенье, там есть утренние сеансы и масса детей в зале, и в чем смысл? Поэтому считаю, что цензов должно быть меньше, в СССР было "Детям до 16", но купить билет было нельзя. Сейчас цензов много, а никто не смотрит. Их должно быть меньше, вне всякого сомнения, особенно они анекдотично выглядят на книгах", - сказал Мединский.
Он отметил, что реализация закона стала напоминать профанацию, следить за его соблюдением необходимо строже. "Если фильм 18+ неожиданно показывается всему классу в кинотеатре, тогда с этим кинотеатром нужно будет поговорить", - пояснил министр.