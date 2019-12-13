Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

Путин в понедельник по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Он также вновь напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую - это снизит цену для потребителя на 25%. "А у нас газопровод. И в этом баланс", - ответил позднее Зеленский.