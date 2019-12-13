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В Туркмении запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию
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РИА Новости

В Туркмении запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию

09:58 13.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 13 дек - РИА Новости. Власти Туркмении приняли решение не применять акты помилования и амнистии в отношении осужденных за коррупционные преступления, сообщила в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана подписан президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и опубликован в печати.
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Закон предписывает статью 80 кодекса дополнить частью следующего содержания: "В отношении осужденных, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, акты помилования и амнистии не применяются".
Запрет на помилование и амнистию наркоторговцев был принят в стране в 2015 году.
Настоящий закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
В начале декабря Туркменское телевидение сообщило, что за совершение коррупционных преступлений осуждены бывший глава МВД Исгендер Муликов и бывший председатель государственной миграционной службы Мейлис Нобатов.
В Туркменистане акции помилования проводятся четыре-пять раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат.
Кирилл Кабанов
9 декабря, 10:11
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ТуркменияАшхабадВ мире
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