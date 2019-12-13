В Туркмении запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию

АШХАБАД, 13 дек - РИА Новости. Власти Туркмении приняли решение не применять акты помилования и амнистии в отношении осужденных за коррупционные преступления, сообщила в пятницу русскоязычная газета правительства " Власти Туркмении приняли решение не применять акты помилования и амнистии в отношении осужденных за коррупционные преступления, сообщила в пятницу русскоязычная газета правительства " Нейтральный Туркменистан ".

Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана подписан президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и опубликован в печати.

Проще говоря Не подмажешь - не поедешь. Можно ли победить коррупцию? Продолжение

Закон предписывает статью 80 кодекса дополнить частью следующего содержания: "В отношении осужденных, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, акты помилования и амнистии не применяются".

Запрет на помилование и амнистию наркоторговцев был принят в стране в 2015 году.

Настоящий закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

В начале декабря Туркменское телевидение сообщило, что за совершение коррупционных преступлений осуждены бывший глава МВД Исгендер Муликов и бывший председатель государственной миграционной службы Мейлис Нобатов.