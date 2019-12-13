В Красноярске возбудили дело против покалечившей ребенка массажистки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело о тяжком вреде здоровью возбудили в Красноярске после того, как грудной девочке на сеансе массажа сломали обе ноги, сообщает в пятницу СК РФ.
По данным издания "ТВК Красноярск", девочка родилась недоношенной в минувшем апреле. Врачи прописали ей курсы лечебного массажа, и родители обратились к знакомой массажистке-частнице, до этого уже занимавшейся с их другими детьми.
"Однако на этот раз после массажа дочь температурила, не спала несколько суток, все время плакала, а ее правая ножка перестала двигаться", - отмечает издание. В итоге врачи, по информации журналистов, обнаружили переломы обеих ножек, причем одной – сразу в трех местах.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"", - говорится в релизе Следственного комитета.
"ТВК Красноярск" отмечает со ссылкой на маму девочки, что массажистка поначалу вины не признавала, затем предложила вернуть часть денег, а в конце концов перестала выходить на связь.
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