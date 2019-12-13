В Красноярске возбудили дело против покалечившей ребенка массажистки

"Однако на этот раз после массажа дочь температурила, не спала несколько суток, все время плакала, а ее правая ножка перестала двигаться", - отмечает издание. В итоге врачи, по информации журналистов, обнаружили переломы обеих ножек, причем одной – сразу в трех местах.