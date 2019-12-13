Александринский театр представит премьеру "Маяковский. Баня"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Петербургский Александринский театр представит в пятницу на основной сцене спектакль "Маяковский. Баня" по мотивам известной пьесы поэта в постановке Николая Рощина, сообщили в пресс-службе театра.

"Баня" писалась Маяковским для ГосТИМа и по заказу Всеволода Мейерхольда, который высоко оценил пьесу, сравнив ее с произведениями Мольера и Гоголя.

"Эта пьеса – крупнейшее событие в истории русского театра, это величайшее событие, и нужно, прежде всего, приветствовать поэта Маяковского, который ухитрился дать нам образец прозы, сделанный с таким же мастерством, как и стихи…. Конечно, Маяковский начинает собой новую эпоху", - писал Мейерхольд.

Маяковский определил жанр "Бани" как "сатирическая пьеса с цирком и фейерверком". Нынешний спектакль – второе обращение главного режиссера театра Рощина к этой пьесе.

"Этот спектакль не возобновление моего спектакля "Баня", поставленного на Новой сцене "Александринки". Можно было бы говорить, что это вторая версия, но по сути это новый спектакль. Здесь даже образ грандиозной исторической сцены Александринского театра ведет за собой новое прочтение", - сказал РИА Новости Рощин.

Он сказал, что давно хотел поставить эту пьесу именно на большой сцене, поскольку считает, "что эта драматургия требует именно большого пространства, которое в свою очередь укрупняет, масштабирует смыслы, дает новые акценты".

"Сценографическо-пространственное решение спектакля – это театр 20-х годов, на сцене открытые и подвижные конструкции артистических гримерок", - сказал Рощин.

Начинает спектакль режиссер с хода, который максимально приближает пьесу, написанную в конце 20-х, к нашему времени – с художественной приемки постановки, интермедии с худсоветом и непринятым художником.