Депутат ГД: британцы проигнорировали вбросы о "русском следе" в Brexit

"Уверенная победа сторонников Brexit на парламентских выборах означает, что отныне этот процесс необратим и ничто не сможет повернуть его вспять. При этом показательна реакция британцев, проигнорировавших вбросы о "русском следе" и "русском вмешательстве", которые якобы являются причиной Brexit. Эксплуатация мифов о российской угрозе ни к чему не привела", - сказала Панина РИА Новости.