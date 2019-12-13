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Депутат ГД: британцы проигнорировали вбросы о "русском следе" в Brexit
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РИА Новости

Депутат ГД: британцы проигнорировали вбросы о "русском следе" в Brexit

09:42 13.12.2019 (обновлено: 09:47 13.12.2019)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Госдумы РФ Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британцы проигнорировали вбросы о "русском следе", которые якобы являются причиной Brexit, тиражирование мифов о "российской угрозе" ни к чему не привело, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя данные о том, что консерваторы получают абсолютное большинство на выборах в британский парламент.
Согласно публикуемым национальными СМИ данным exit poll, Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании. На данный момент подведены итоги голосования на 634 участках из 650. У консерваторов уже обеспечены 354 места в парламенте (из 650), у лейбористов – 202, у шотландских националистов – 46.
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"Уверенная победа сторонников Brexit на парламентских выборах означает, что отныне этот процесс необратим и ничто не сможет повернуть его вспять. При этом показательна реакция британцев, проигнорировавших вбросы о "русском следе" и "русском вмешательстве", которые якобы являются причиной Brexit. Эксплуатация мифов о российской угрозе ни к чему не привела", - сказала Панина РИА Новости.
С ее точки зрения, это свидетельствует о том, что у британского избирателя выработался определенный иммунитет к попыткам разыграть антироссийскую карту во внутриполитической борьбе.
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