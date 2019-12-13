Врио губернатора Приангарья Кобзев прибыл в Иркутск

ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской Игорь Кобзев области прибыл в Иркутск рейсом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС.
"Врио губернатора прибыл в Иркутск московским рейсом", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что депутатам законодательно собрания Иркутской области Кобзев будет представлен в 15.00 (10.00 мск).