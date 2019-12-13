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Врио губернатора Приангарья Кобзев прибыл в Иркутск
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РИА Новости

Врио губернатора Приангарья Кобзев прибыл в Иркутск

09:38 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
 Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской Игорь Кобзев области прибыл в Иркутск рейсом из Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Кобзева, который ранее занимал должность заместителя главы МЧС.
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"Врио губернатора прибыл в Иркутск московским рейсом", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что депутатам законодательно собрания Иркутской области Кобзев будет представлен в 15.00 (10.00 мск).
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Игорь КобзевВладимир ПутинИркутская областьПолитика
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