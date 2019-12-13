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Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Британией после Brexit
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РИА Новости

Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Британией после Brexit

09:30 13.12.2019 (обновлено: 09:46 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с победой Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании Лондон и Вашингтон смогут заключить после Brexit новую "крупную торговую сделку".
"Поздравления (премьер-министру Британии - Прим. ред.) Борису Джонсону в связи с его большой победой! Теперь после Brexit Великобритания и США смогут заключить новое крупное торговое соглашение. Это соглашение может стать намного крупнее и выгоднее, чем любое соглашение, которое можно заключить с ЕС", – написал американский лидер в своем Twitter.
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Как свидетельствует обновленный прогноз Sky, британские консерваторы по итогам внеочередных выборов получат в парламенте перевес в 78-82 голоса. Если прогноз оправдается, это будет лучший результат какой-либо британской партии с 2002 года.
На данный момент подведены итоги голосования на 634 участках из 650. У консерваторов уже обеспечены 354 места в парламенте, у лейбористов – 202, у шотландских националистов – 46.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
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Дональд ТрампВеликобританияСШАЭкономика
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