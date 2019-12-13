Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Британией после Brexit

"Рука Москвы" подтолкнула Джонсона к Brexit. Но еще не вывела

"Рука Москвы" подтолкнула Джонсона к Brexit. Но еще не вывела

На данный момент подведены итоги голосования на 634 участках из 650. У консерваторов уже обеспечены 354 места в парламенте, у лейбористов – 202, у шотландских националистов – 46.