Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Британией после Brexit

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с победой Консервативной партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании Лондон и Вашингтон смогут заключить после Brexit новую "крупную торговую сделку".
"Поздравления (премьер-министру Британии - Прим. ред.) Борису Джонсону в связи с его большой победой! Теперь после Brexit Великобритания и США смогут заключить новое крупное торговое соглашение. Это соглашение может стать намного крупнее и выгоднее, чем любое соглашение, которое можно заключить с ЕС", – написал американский лидер в своем Twitter.
Как свидетельствует обновленный прогноз Sky, британские консерваторы по итогам внеочередных выборов получат в парламенте перевес в 78-82 голоса. Если прогноз оправдается, это будет лучший результат какой-либо британской партии с 2002 года.
На данный момент подведены итоги голосования на 634 участках из 650. У консерваторов уже обеспечены 354 места в парламенте, у лейбористов – 202, у шотландских националистов – 46.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.