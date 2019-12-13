На юго-западе Москвы неизвестные расстреляли и ограбили такси

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства разбойного нападения на такси на юго-западе Полиция устанавливает обстоятельства разбойного нападения на такси на юго-западе Москвы , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, сообщение о разбое в районе Зюзино на Чонгарском бульваре поступило в полицию вечером в четверг.

Полицейские установили, что в 20.50 к остановившемуся на светофоре такси, в котором ехала 59-летняя пассажирка, подъехал Hyundai Solraris, из которого вышли три человека.

"Трое неизвестных в матерчатых масках из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по стеклам автомобиля, затем разбили стекло задней двери, открыто похитили сумку, в которой находились 400 тысяч рублей, скрылись", - говорится в сообщении.