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На юго-западе Москвы неизвестные расстреляли и ограбили такси
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РИА Новости

На юго-западе Москвы неизвестные расстреляли и ограбили такси

09:20 13.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства разбойного нападения на такси на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, сообщение о разбое в районе Зюзино на Чонгарском бульваре поступило в полицию вечером в четверг.
Такси
5 октября, 15:46
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Полицейские установили, что в 20.50 к остановившемуся на светофоре такси, в котором ехала 59-летняя пассажирка, подъехал Hyundai Solraris, из которого вышли три человека.
"Трое неизвестных в матерчатых масках из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по стеклам автомобиля, затем разбили стекло задней двери, открыто похитили сумку, в которой находились 400 тысяч рублей, скрылись", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
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