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На "Адмирале Кузнецове" ликвидировали открытое горение
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РИА Новости

На "Адмирале Кузнецове" ликвидировали открытое горение

09:14 13.12.2019 (обновлено: 10:51 13.12.2019)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.
Собеседник агентства уточнил, что сделать это удалось к семи утра.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Вчера, 19:56
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
По его словам, сейчас специалисты обследуют все помещения корабля на обнаружение скрытых очагов возгорания.
"Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Накануне утром в первом энергоблоке "Адмирала Кузнецова" произошло возгорание от искры при проведении сварочных работ. Оно переросло в пожар, который удалось локализовать только во второй половине дня. При пожаре погиб один человек, один пропал без вести, десять человек госпитализированы.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"МурманскПроисшествия
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