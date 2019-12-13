На "Адмирале Кузнецове" ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.

Собеседник агентства уточнил, что сделать это удалось к семи утра.

По его словам, сейчас специалисты обследуют все помещения корабля на обнаружение скрытых очагов возгорания.

"Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.