Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

В понедельник российский лидер по итогам встречи в "нормандском формате" , говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет".

"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал спустя несколько дней Зеленский в эфире передачи "Право на власть" на канале "1+1"

"Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел", — отметила Скабеева в своем телеграм-канале.

Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: "А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!"

Ранее в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газовую проблематику. Зеленский заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его мнению, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласен получить их от России газом.