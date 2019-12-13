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2019-12-13T09:36+0300
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Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
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РИА Новости

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

08:59 13.12.2019 (обновлено: 09:36 13.12.2019)
212407
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
В понедельник российский лидер по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет".
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал спустя несколько дней Зеленский в эфире передачи "Право на власть" на канале "1+1".

"Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел", — отметила Скабеева в своем телеграм-канале.

Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: "А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!"
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Ранее в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газовую проблематику. Зеленский заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его мнению, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласен получить их от России газом.
В свою очередь, Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
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"Нормандский" саммит в ПарижеОльга СкабееваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пусть сидят без газа, на своем "газопроводе" и балансируют.
13 декабря, 09:15
Татьяна Грязнова (Рудницкая)
2331200135
Напрасно Скабеева комментирует что-то. У неё самой с пониманием этики не всё в порядке.
13 декабря, 10:06
kk111b
33100028
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