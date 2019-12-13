Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю гирлянду

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роскачество рассказало, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду для дома и улицы, рекомендации содержатся в материале организации.

"Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенями защиты от влаги и сухих веществ (пыли). Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая - от влажности", - сообщает Роскачество

Гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений, нельзя использовать на улице. Оптимальная длина провода для подключения к сети - от 1,5 метров внутри помещений и от 10 метров - для экстерьерных решений. При обнаружении неисправности, например, нагрева проводов, нетипичного мигания лампочек или искрения, гирлянду следует немедленно обесточить, говорится в сообщении.

Провод должен плотно прилегать ко всем элементам гирлянды, быть гладким, без трещин. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик с возможным содержанием формальдегидов. Кнопка включения не должна нажиматься с усилием.

Информация на упаковке должна быть на русском языке. "Упаковка, на которой информация на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском может означать, что гирлянда привезена в нашу страну неофициально", - предупреждают эксперты. На коробке должно быть указано количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также информация об изготовителе.