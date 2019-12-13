Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-13T08:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562340126.html
Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю гирлянду
https://cdn23.img.ria.ru/images/156234/01/1562340103_0:221:2853:1826_1036x0_80_0_0_d8ee11ec67e1ecd66d001ae5a984b9ce.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю гирлянду

08:43 13.12.2019
433
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогодние гирлянды
Новогодние гирлянды
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Новогодние гирлянды
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роскачество рассказало, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду для дома и улицы, рекомендации содержатся в материале организации.
"Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенями защиты от влаги и сухих веществ (пыли). Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая - от влажности", - сообщает Роскачество.
Гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений, нельзя использовать на улице. Оптимальная длина провода для подключения к сети - от 1,5 метров внутри помещений и от 10 метров - для экстерьерных решений. При обнаружении неисправности, например, нагрева проводов, нетипичного мигания лампочек или искрения, гирлянду следует немедленно обесточить, говорится в сообщении.
Провод должен плотно прилегать ко всем элементам гирлянды, быть гладким, без трещин. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик с возможным содержанием формальдегидов. Кнопка включения не должна нажиматься с усилием.
Продажа пиротехники в магазине
Вчера, 08:42Новый год—2020
Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
Информация на упаковке должна быть на русском языке. "Упаковка, на которой информация на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском может означать, что гирлянда привезена в нашу страну неофициально", - предупреждают эксперты. На коробке должно быть указано количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также информация об изготовителе.
Важно наличие маркировки единым знаком обращения продукции: изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов. Продавец должен предоставить по первому требованию сертификат о соответствии, в бумажном или электронном виде: изделия в обороте на российском рынке должны соответствовать требованиям техрегламента "О безопасности низковольтного оборудования", а гирлянды с мигающими элементами соответствовать техрегламенту "Электромагнитная совместимость технических средств".
Подготовка к Новому году
4 декабря, 08:37Новый год—2020
Роскачество выяснило, какая елка больше вредит экологии
510003
Обсудить 0
Новый год—2020РоскачествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе
В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня
Вышинский отметил высокий профессионализм российских СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
На юго-востоке Москвы перекрыли три полосы МКАД из-за ДТП с грузовиком
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме Текст
Постельные сцены в кино: почему много в зарубежном и мало в российском
Новорожденные дети
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Слон во время выступления на арене цирка
Мединский призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирке
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами
Актриса Екатерина Дурова
Умерла актриса Екатерина Дурова
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
Лента новостейМолния