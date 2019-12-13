На Алтае проверят многодетные семьи после пожара с шестью жертвами

© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пожар с жертвами Алтайский край

БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов провести поквартальный обход всех неблагополучных и многодетных семей после пожара в Завьяловском районе, где погибли четверо детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба правительства администрации региона.

"Главам городов и районов Алтайского края поручено провести обход всех неблагополучных и многодетных семей с целью проведения противопожарной профилактики, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. Такое поручение руководителям муниципалитетов дал губернатор края Виктор Томенко в связи с трагическом событием, произошедшем в Завьяловском районе", - говорится в сообщении.

Также глава региона поручил минсоцзащиты Алтайского края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.

В пятницу также состоится заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором примет участие руководство ГУ МЧС по Алтайскому краю.