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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-13T12:42+0300
https://ria.ru/20191213/1562339904.html
На Алтае проверят многодетные семьи после пожара с шестью жертвами
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РИА Новости

На Алтае проверят многодетные семьи после пожара с шестью жертвами

08:22 13.12.2019 (обновлено: 12:42 13.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краюПожар с жертвами Алтайский край
Пожар с жертвами Алтайский край
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов провести поквартальный обход всех неблагополучных и многодетных семей после пожара в Завьяловском районе, где погибли четверо детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба правительства администрации региона.
"Главам городов и районов Алтайского края поручено провести обход всех неблагополучных и многодетных семей с целью проведения противопожарной профилактики, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. Такое поручение руководителям муниципалитетов дал губернатор края Виктор Томенко в связи с трагическом событием, произошедшем в Завьяловском районе", - говорится в сообщении.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
11 октября, 03:42
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
Также глава региона поручил минсоцзащиты Алтайского края ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.
В пятницу также состоится заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором примет участие руководство ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ночь на пятницу в Завьяловском районе загорелся дом, в результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых. Возбужденно уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле главы региона.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоЗавьяловский районПроисшествия
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