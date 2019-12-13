Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские Британские тори по итогам внеочередных всеобщих выборов набрали абсолютное большинство в парламенте – 326 мест, что открывает путь для беспрепятственного Brexit, подсчет голосов продолжается.

Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.

По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.

Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская должна была 191, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

По данным уточняющего прогноза Sky, консерваторы выиграют по итогам всеобщих выборов от 358 до 368 мест (55-57%), лейбористы - от 192 до 202 мест.