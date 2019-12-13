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2019-12-13T09:47+0300
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Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте
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РИА Новости

Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте

08:04 13.12.2019 (обновлено: 09:47 13.12.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Великобритании
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Досрочные парламентские выборы в Великобритании
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские тори по итогам внеочередных всеобщих выборов набрали абсолютное большинство в парламенте – 326 мест, что открывает путь для беспрепятственного Brexit, подсчет голосов продолжается.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
Вестминстерский дворец
Вчера, 03:41
Процедура выборов в парламент Великобритании
По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.
Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская должна была 191, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
По данным уточняющего прогноза Sky, консерваторы выиграют по итогам всеобщих выборов от 358 до 368 мест (55-57%), лейбористы - от 192 до 202 мест.
Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером с конца 1980-х годов, со времен Маргарет Тэтчер – его учителя и одного из его политических кумиров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в последний день выборов в Великобритании
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Выход Британии из ЕвросоюзаКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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