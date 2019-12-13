Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, специальное звание генерал-полковника внутренней службы.
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Накануне президент принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполнять обязанности губернатора будет Кобзев, который ранее был заместителем главы МЧС.
Сегодня Кобзев прилетел в Иркутск из Москвы. Депутатом областного законодательного собрания его представят в 15:00.