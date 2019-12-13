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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы
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РИА Новости

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

07:53 13.12.2019 (обновлено: 10:53 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, специальное звание генерал-полковника внутренней службы.
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Накануне президент принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполнять обязанности губернатора будет Кобзев, который ранее был заместителем главы МЧС.
Сегодня Кобзев прилетел в Иркутск из Москвы. Депутатом областного законодательного собрания его представят в 15:00.
Игорь Кобзев
07:01
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Игорь КобзевВладимир ПутинИркутская областьПолитика
Популярные комментарии
Генерал-полковник как-то не очень звучит, то ли дело "Ваше высокопревосходительство генерал-губернатор".
13 декабря, 08:39
ПКПавел Корнеев
780002
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