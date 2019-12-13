"Рабовладельцы" из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

КЕМЕРОВО, 13 дек - РИА Новости. Мать и сын из города Мать и сын из города Мариинска получили 4 и 3,5 года соответственно за использование рабского труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области

"На скамье подсудимых оказалась 58-летняя жительница города и ее 27-летний сын. Подсудимые на протяжении трех с половиной месяцев в 2015 году использовали рабский труд молодой девушки, страдающей психическим заболеванием. У потерпевшей забрали паспорт, чтобы заставить ее работать, мать с сыном применяли в отношении потерпевшей психическое насилие в виде оскорблений и угроз и физическое насилие, ее избивали различными предметами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали. Однако государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства виновности подсудимых.

"По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо, по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), совершенное с применением насилия). Женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, ее сыну – 3 года 6 месяцев лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - уточняется в пресс-релизе.