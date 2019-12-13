В Крыму заявили, что ЕС пошел ва-банк, продлив санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Лидеры Лидеры Евросоюза , приняв политическое и немотивированное решение о продлении санкций против России , фактически пошли ва-банк, поставив под угрозу экономическое благосостояние своих стран, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Лидеры ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.

"Ожидаемая позиция Евросоюза. Фактически ва-банк играют сегодня западные страны, продолжая политические игры, тем самым, прежде всего, ставя под угрозу экономическое благосостояние своих стран", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, санкции только доказывают, что Россия находится на правильном пути защиты собственных национальных интересов и построения сильного государства.

"Продление немотивированной санкционной политики подтверждает правоту наших действий", - подчеркнул вице-спикер.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.