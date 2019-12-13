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Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику
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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику

07:32 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И призвал США "остыть" и вернуть свою политику в отношении Китая "на правильную колею".
"Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее, разумно смотреть на Китай и на мир, вместе с китайской стороной строить отношения, основанные на непротивостоянии, взаимоуважении и взаимной выгоды", - заявил Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.
Он подчеркнул, что Китай готов на основе равноправного диалога и взаимоуважения урегулировать существующие между Китая и США разногласия и противоречия, ни в коем случае не потерпит односторонние санкции.
"Американскую политику в отношении Китая необходимо как можно скорее вернуть на правильный путь, законные права Китая должны уважаться", - сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.
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Он добавил, что действия США серьезным образом подорвали основу взаимодоверия, которая выстаивалась с большим трудом.
Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.
Ранее Трамп признал, что подписание двух законодательных актов, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, а затем заявил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем. Теперь рынок оценивает вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров, которые могли быть отменены из-за прогресса в переговорах, всё-таки успеют вступить в силу.
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