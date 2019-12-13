Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику

"Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее, разумно смотреть на Китай и на мир, вместе с китайской стороной строить отношения, основанные на непротивостоянии, взаимоуважении и взаимной выгоды", - заявил Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.

Он подчеркнул, что Китай готов на основе равноправного диалога и взаимоуважения урегулировать существующие между Китая и США разногласия и противоречия, ни в коем случае не потерпит односторонние санкции.

Ранее Трамп признал, что подписание двух законодательных актов, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, а затем заявил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем. Теперь рынок оценивает вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров, которые могли быть отменены из-за прогресса в переговорах, всё-таки успеют вступить в силу.