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Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом
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РИА Новости

Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом

07:21 13.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. И.о. замгосекретаря США Натан Сейлс встретился в четверг в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил борьбу с терроризмом, сообщил госдепартамент.
"Они обсудили партнерство в борьбе против терроризма и лидерство, проявленное Казахстаном в глобальном масштабе в усилиях по возвращению из Ирака и Сирии боевиков ИГ* из числа его граждан. (Сейлс) отметил, что передовые усилия Казахстана в репатриации, уголовном преследовании и реинтеграции воевавших за рубежом террористов-боевиков — это пример, которому должен следовать весь мир", - говорится в заявлении.
Также обсуждалась соответствующая работа в формате С5+1 (центральноазиатские государства плюс СШA) и борьба с траффикингом. Кроме того, речь шла о "репрессивной политике Китая против этнических и религиозных меньшинств", уточнил госдеп. Китай эти обвинения отрицает.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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