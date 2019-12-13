Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом

"Они обсудили партнерство в борьбе против терроризма и лидерство, проявленное Казахстаном в глобальном масштабе в усилиях по возвращению из Ирака и Сирии боевиков ИГ* из числа его граждан. (Сейлс) отметил, что передовые усилия Казахстана в репатриации, уголовном преследовании и реинтеграции воевавших за рубежом террористов-боевиков — это пример, которому должен следовать весь мир", - говорится в заявлении.