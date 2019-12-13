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В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

07:13 13.12.2019 (обновлено: 10:34 13.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Продление Евросоюзом экономических санкций не несет никаких угроз для России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Лидеры ЕС на саммите в четверг продлили ограничения на полгода. Документально решение оформят в течение недели-двух, затем опубликуют, после чего оно вступит в силу.
"Это не красит наших европейских партнеров. <...> Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения", — прокомментировал Шеремет РИА Новости.
По его словам, позиция ЕС в отношении России крайне неконструктивна.

"Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами. Несмотря на санкции, Россия и дальше будет продолжать дружественную политику в отношении других государств. Мы не будем сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества", — подчеркнул депутат.

Отношения с Брюсселем ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
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Михаил ШереметСанкции в отношении РоссииГосдума РФЕвросоюзРоссияПолитика
Популярные комментарии
А вы без хамона и жизнь себе представить не можете?
13 декабря, 07:37
Алексей Алексеев
81110114
Читаешь, новостную ленту и диву даёшься.Мы им газ. нефть,электроэнергию,а они нам спорт "зарубили"+ санкции продлили.У нас кроме денег перед глазами,есть хоть какое то чувство достоинства? Или пресмыкаться будем перед перед Европой и США?
13 декабря, 08:17
Валерий Штатько
4021002
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