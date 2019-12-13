В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Продление Евросоюзом экономических санкций не несет никаких угроз для России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Лидеры ЕС на саммите в четверг продлили ограничения на полгода. Документально решение оформят в течение недели-двух, затем опубликуют, после чего оно вступит в силу.
"Это не красит наших европейских партнеров. <...> Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения", — прокомментировал Шеремет РИА Новости.
По его словам, позиция ЕС в отношении России крайне неконструктивна.
"Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами. Несмотря на санкции, Россия и дальше будет продолжать дружественную политику в отношении других государств. Мы не будем сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества", — подчеркнул депутат.
Отношения с Брюсселем ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.