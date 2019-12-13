В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Продление Продление Евросоюзом экономических санкций не несет никаких угроз для России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

Лидеры ЕС на саммите в четверг продлили ограничения на полгода. Документально решение оформят в течение недели-двух, затем опубликуют, после чего оно вступит в силу.

"Это не красит наших европейских партнеров. <...> Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения", — прокомментировал Шеремет РИА Новости.

По его словам, позиция ЕС в отношении России крайне неконструктивна.

"Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами. Несмотря на санкции, Россия и дальше будет продолжать дружественную политику в отношении других государств. Мы не будем сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества", — подчеркнул депутат.