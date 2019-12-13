В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail.
Отмечается, что на старте продаж гаджет стоил примерно сто тысяч рублей. Сейчас же базовую версию смартфона с 64 гигабайт памяти можно приобрести за 76 990 рублей.
При этом минимальная стоимость iPhone 11 с аналогичным накопителем составляет 52 тысячи рублей.
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России начинается с 99 990 рублей.
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