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Лидер британских либдемов не переизбралась в парламент
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РИА Новости

Лидер британских либдемов не переизбралась в парламент

07:06 13.12.2019
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© AP Photo / Jonathan BradyЛидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
© AP Photo / Jonathan Brady
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских либдемов, выступавших за отмену Brexit, Джо Суинсон по итогам выборов потеряла место в парламенте, уступив кандидату от Шотландской национальной партии.
"Либерал-демократы продолжат отстаивать либеральные ценности, за которые всегда стояли", - сказала она, выступая с эмоциональной речью.
Согласно прогнозу, либдемы покажут по итогам выборов очень слабый результат. Консервативная партия идет к тому, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, дающее возможность легко осуществить в январе Brexit.
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Джо СуинсонЛиберально-демократическая партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииЛондонВ мире
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