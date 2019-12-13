Лидер британских либдемов не переизбралась в парламент

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских либдемов, выступавших за отмену Brexit, Джо Суинсон по итогам выборов потеряла место в парламенте, уступив кандидату от Шотландской национальной партии.
"Либерал-демократы продолжат отстаивать либеральные ценности, за которые всегда стояли", - сказала она, выступая с эмоциональной речью.
Согласно прогнозу, либдемы покажут по итогам выборов очень слабый результат. Консервативная партия идет к тому, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте, дающее возможность легко осуществить в январе Brexit.