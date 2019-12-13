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2019-12-13T07:01+0300
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Полпред президента представит в пятницу врио главы Иркутской области
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РИА Новости

Полпред президента представит в пятницу врио главы Иркутской области

07:01 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИгорь Кобзев
Игорь Кобзев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Президентский полпред в Сибири Сергей Меняйло в пятницу представит депутатам и правительству Иркутской области врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил РИА Новости представитель аппарата полпреда.
"Представление врио губернатора депутатам законодательного собрания и членам правительства Иркутской области состоится сегодня", — сказал собеседник агентства, добавив, что время начала мероприятия уточняется.
В ближайшее время Меняйло вылетает в Иркутск.
Ранее в четверг президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Кобзева временно исполняющим обязанности главы региона.
Левченко — член КПРФ, был избран губернатором в 2015 году, выиграв во втором туре с перевесом в 15% голосов у действующего тогда главы региона, кандидата от ЕР Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекали в 2020 году.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула девять муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей.
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Игорь КобзевСергей МеняйлоИркутская областьИркутскПолитика
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