Полпред президента представит в пятницу врио главы Иркутской области

"Представление врио губернатора депутатам законодательного собрания и членам правительства Иркутской области состоится сегодня", — сказал собеседник агентства, добавив, что время начала мероприятия уточняется.

В ближайшее время Меняйло вылетает в Иркутск.

Ранее в четверг президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Кобзева временно исполняющим обязанности главы региона.

Левченко — член КПРФ, был избран губернатором в 2015 году, выиграв во втором туре с перевесом в 15% голосов у действующего тогда главы региона, кандидата от ЕР Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекали в 2020 году.