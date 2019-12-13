Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
Партия Корбина, если верить exit poll, потерпела сокрушительное поражение. Согласно прогнозу, тори получают 368 мест из 650, Лейбористская партия выигрывает 191 мандат, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
"Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии… Очевидно, что я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин, назвав раскол страны из-за Brexit в числе причин провала лейбористов.
Он отметил, что за выборами последует период консультаций и выборов нового лидера. В течение этого срока он останется на посту главы партии.