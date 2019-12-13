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Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
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РИА Новости

Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов

06:46 13.12.2019 (обновлено: 06:55 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
Партия Корбина, если верить exit poll, потерпела сокрушительное поражение. Согласно прогнозу, тори получают 368 мест из 650, Лейбористская партия выигрывает 191 мандат, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
"Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии… Очевидно, что я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин, назвав раскол страны из-за Brexit в числе причин провала лейбористов.
Он отметил, что за выборами последует период консультаций и выборов нового лидера. В течение этого срока он останется на посту главы партии.
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Лейбористская партия ВеликобританииДжереми КорбинПарламент ВеликобританииВ мире
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