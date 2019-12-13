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Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле
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РИА Новости

Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле

06:41 13.12.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Хосиде предварительно назначен в экипаж американского пилотируемого корабля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это будет второй штатный полет американских пилотируемых кораблей по доставке экипажей на МКС. "Если все пойдет по плану, то на станции Хосиде пересечется с другим японским астронавтом Соити Ногути, который назначен в экипаж первого штатного полета американских пилотируемых кораблей", - отметил источник, сказав, что сроки обоих полетов называть еще рано.
Собеседник также рассказал, что Хосиде хоть и не был официально утвержден в экипаже "Союза МС-16", однако его замена на американского астронавта Кристофера Кэссиди была болезненно воспринята японской стороной, несмотря на то что Японии это место предоставлялось США. "Это связано с проведением Олимпиады в Токио в июле-августе 2020 года и желанием японской стороны иметь своего астронавта на станции в этот период", - пояснил он.
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Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-16" впервые запустят с экипажем с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". До этого все корабли "Союз" с экипажами доставлялись на орбиту ракетами "Союз-ФГ". В августе был осуществлен первый испытательный беспилотный запуск корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а".
В состав экипажа "Союза МС-16" входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 20 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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Международная космическая станция (МКС)СоюзНАСАЯпонияСША
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